Sõltumatu Tantsu Lava uuslavastus "Artefakturism: farsid ja varemed" keskendub kollektiivsele mälule

Januškevitš, Pook, Savi ja Sirel on lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia koreograafia ja tantsuõpetaja eriala ning pärast lõpetamist suundusid nad erinevatesse riikidesse õpitut praktiseerima. "Artefakturism: farsid ja varemed" on koreograafide esimene ühislavastus.

Kadri Sireli sõnul pani lavastusele "Artefakturism: farsid ja varemed" aluse arutelu oma juurte üle. "Pikalt eemal viibimine ja teise kultuuriruumi pooleldi lahustumine tekitas küsimusi, et kuhu ma siis kuulun, kes ma olen ning mis on ja ei ole minu," rääkis ta.

"Saime aru, et tegemist on üsna laetud teemaga – juured kinnituvad mingisse paika, tekitavad kogukondi, kes hoiavad kokku või jätavad kedagi välja. Selle kaudu jõudsime kollektiivse mälu juurde, mis kujunes lavastuse keskseks teemaks."

Küsimus kollektiivsest mälust viis koreograafid residentuuri Eesti Vabaõhumuuseumisse, Kreenholmi manufaktuuri ja Sõltumatu Tantsu Lavale. Paigad sümboliseerivad eripärast pärandiga suhestumise viisi ning on seotud mõne kindla ajastu ja eluviisiga.

"Kogu protsessi on kandnud väga tugev taju sellest, et mälu on samavõrd kehaline, kuivõrd see on ideeline. Eesti Vabaõhumuuseumis, Kreenholmis ning Sõltumatu Tantsu Laval tekkinud liikumine on olnud oluline nägemaks, kuidas kollektiivse, aga ka isikliku mälu struktuurid inimesi mõjutavad. Mälu ja mäletamine mõjutavad tugevalt keha ja see avaldub ka lavastuses ühe aspektina," selgitas dramaturg Kerli Ever lavastuse kujunemist.