Sõltumatu Tantsu Laval esietendub tantsulavastus "Singulaarus"

"Singulaarsus" on soololavastus Külli Roosnale, keda toetavad heli, valguse ja videoga Norrast pärit kunstnik Kenneth Flak ja Taanist pärit helilooja Mads Kjeldgaard. Roosna ja Flaki loometegevus on siinsel tantsuväljal tuntud juba aastaid, nende viimane lavastus "Two Body Orchestra" ("Kahe keha orkester") on tuuritanud nii kohalikel kui välismaistel lavadel ja festivalidel.

Roosna sõnul oli lavastuse ideeliseks lähtepunktiks inimeste sisemaailma ja isiklike kogemuste ainulaadsus ning ligipääsmatus. "Iga inimene mõtestab maailma erinevalt. Me tajume selle ainulaadsuse jõudu ja mõju, kuid see on teatud mõttes must auk ja me ei tea kunagi lõpuni, mida teine inimene tunneb, tajub ja kogeb," selgitas ta.

"Singulaarsusega" jätkavad Roosna ja Flak interaktiivsete lavastuse-ökosüsteemide loomist. Kui "Two Body Orchestra" oli hübriidne kontsert-tantsulavastus, kus kehade liikumine tekitas etenduse ümber helimaastiku, siis "Singulaarsus" astub sammu võrra edasi. Lavastuses loob tantsija liikumine lisaks helile ka valguse- ja videokujunduse.

Publik saab jälgida "Singulaarsuses" tantsija sisemaailma lahti rullumist ning kuidas see mõjutab välismaailma tema ümber. Samuti kutsutakse vaataja kohtumisele tundmatuga meis endis, teadmata, mis jääb alles, kui ulatame end iseendale.