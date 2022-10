Norra etenduskunstnik Kenneth Flak: lavastuses toimuv on metafoor ühendatusele

Ka varem koostööd teinud kunstnikud jätkavad "Singulaarsusega" interaktiivsetetel radadel, kus tantsija liigutused loovad lavastuse heli, valguse ja video.

"Minu jaoks ongi väga põnev või oluline see lootus, et kas ma suudan tekitada mingit ruumi selles sisemises kogemuses läbi tantsukunsti vahendite ning läbi interaktiivsete kunstivahendite ja siiski lubada ennast mõjutatud saada ka nendest raskematest tunnetest, mis praegu ühiskonnas valitsevad," sõnas tantsukunstnik Külli Roosna.

"Lavastuses toimuv on metafoor ühendatusele. Kõik, mida me teeme ja mõtleme / .../ on ühendatud kõige muuga siin maailmas. Liikumissensoritega tahame luua lavastuse-ökosüsteemi, kus kõik töötab koos. Et poleks nii, et siin on taust ja nüüd ma tantsin natuke selle ees, vaid et kõik elemendid lavastuses elutsevad mingil moel koos," lausus Norra etenduskunstnik Kenneth Flak.