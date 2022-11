Martin Kork debüütlavastusest: vormilt on see märul, sisult luuletus

Maailmalõpu-kõrtsi sattunud nelja kauboid kehastava näitleja sõnul on lavastus vormilt justkui märul, aga mingil määral ka komöödia või lustlik kurbmäng. Sisult on see lavastaja sõnul aga hoopis luuletus.

"Luuletuses sa lahkad mingit teemat, aga sul on piirang – need sõnad peavad riimuma. Ehk sa ei kasuta päris neid sõnu, mida tavaelus ilma piiranguteta kasutaksid. Meil siin on siis see sama asi, et meil on kauboid, vampiir, surematus. Need on justkui need sõnad, mis me peame omavahel kuidagi riimuma panema," selgitas "Aktuaalsele kaamerale" lavastaja Martin Kork.

Lisaks Korgile endale mängivad lavastuses kevadel lavakunstikooli lõpetanud Hardi Möller, Mark Erik Savi ja Erik Richard Salumäe. Kui argisemal tasandil on see lugu nelja mehe konkurentsist tippu jõudmise nimel, siis läbiv teema on trupi sõnul igavese elu küsimus.

"Kuidas ja kuhu minna siis, kui kõik on ammendatud, kõik maa on ära jagatud, kõik ressursid on ära jagatud, et kuhu veel edasi areneda. See küsimus, et kuhu edasi, on koos selle igavese eluga põhiline asi, millega me tegeleme," rääkis Salumäe.

Mingisuguse vastuse on nad oma küsimusele saanud, tunnistas Kork. "Kunstnikel ongi kogu aeg see ülesanne, et nad peavad vastust leidma küsimusele, millele vastamiseks nad ei ole tegelikult piisavalt targad. Me siis üritame seda sama teha. Aimduse, kust suunas seda vastust otsida, arvan, et leidsime küll."