Draamateatris esietendub kabareelavastus "Café Théâtral"

Lavastus räägib ühest südalinna keldrist, kuhu igal õhtul kogunetakse, et end avada laulu ja muusikaga. Kabareelavale astuvad tundlikest tundlikemad, sarmikatest sarmikamad ja pöörastest pöörasemad.

Algne idee teha Draamateatris lavastus, kus muusikal oleks kandev osa, sündis näitleja Karmo Nigulal. Mõtte edasiarendamiseks koondus väike töögrupp ning arutelude käigus jooksis läbi mitmeid lahendusi kuni Hendrik Toompere juuniori ettepanekul valiti välja kabareesuund. Lavastuse sisulisse ülesehitamisse kaasati lavastusdramaturgina Andrus Kivirähk, kes aitas laulunumbrite tegelaskujud välja joonistada ning tekstiga varustada.

Nigula sõnul alustati muusikavalikut tehes 1930. aastate lugudest ning hiljem kava muudkui laienes. "Meie mõtteks sai mitte esitada laule originaaltekstidega, vaid kirjutada uued sõnad, mis kasvaksid välja sellest, mida näitlejad tahavad publikule öelda. On ka üldisema sõnumiga lugusid, kuid enamiku puhul on näitlejad ise andnud sisendi, millest võiks nende esitatav lugu rääkida," selgitas ta.

Nigula rääkis, et teatriõhtu võiks pakkuda vaatajale vabadust olla võrdne võrdsete seas. "Kui sa sisened Café Théâtrali maailma, oled siin koos meiega. Siin pole sa kunagi üksi, vähemalt mitte nii üksi kui tavaliselt, ja see on juba suur asi. Sul on võimalus korraks põgeneda kõige eest ja siit väljudes õnnelikumalt eluga edasi minna," sõnas ta.

Idee autorid ja lavastajad Karmo Nigula ja Hendrik Toompere jr, dramaturg Andrus Kivirähk, laulusõnade autorid Laur Lomper, Andrus Kivirähk, Kairi Kruus, Teele Pärn, Vaiko Eplik, Ülle Kaljuste, Karmo Nigula, kunstnik Illimar Vihmar, kostüümikunstnik Kärt Ojavee, kostüümikunstniku assistent Carmen Kremm, valguskunstnik Sander Aleks Paavo (Ugala teater), liikumisjuht Villiko Kruuse ja lauluõpetaja Kaire Vilgats.

Laval astuvad üles Viire Valdma, Ülle Kaljuste, Hilje Murel, Teele Pärn, Tõnis Niinemets, Tõnu Kark, Rein Oja, Raimo Pass, Laine Mägi, Karmo Nigula ja Hendrik Toompere jr ning bänd koosseisus Kristjan-Robert Rebane, Madis Muul, Marten Altrov ja Ahto Abner.