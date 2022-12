Anne Vabarna nimelise omakultuuripreemia pälvisid Silvi Palm, Leida Heliste ja Arvis Kiristaja

Silvi Palm pälvis vallasisese tunnustuse setokeelsete tekstide ja raamatute toimetamise eest.

Palm on Meremäe kooli eesti keele õpetaja ja Setomaa ajalehe keeletoimetaja. Lisaks tegeleb ta igapäevaselt erinevate setokeelsete tekstide ja raamatute toimetamisega. Viimaste aastate jooksul on Palm toimetanud terve riiulitäie raamatuid ning valdav osa setokeelseid raamatud ja trükised on tema toimetatud. Samuti on palju kiitust saanud tema poolt hiljuti Värska lasteaia õpetajatele ja lapsevanematele läbi viidud seto keele kursus. Viimasteks suuremateks töödeks on Palmil olnud Seto rahvarõivaraamat ja Isa Jevgenist tehtud raamatu toimetamine.

Leida Heliste sai vallavälise tunnustuse seto leelo laulutraditsiooni ja traditsioonilise seto käsitöö hoidmise, järjepideva tutvustamise ning edasiandmise eest.

2021. aastal ilmus tal plaat "Leeloga läbi elo". Plaadil kõlavad mitmed Heliste poolt Seto kuningriigipäeva sõnolise võistluseks loodud laulud. 2022. aastal loodi Heliste ideel ja algatusel seto käsitöönäitus "Jalaja Nasta seto käsitüü." Näitus oli avatud Obinitsa Galeriis Hal'as Kunn ning on edaspidi avatud Eesti Vabaõhumuuseumi seto Vanatalo laudahoones.

Arvis Kiristaja pälvis vallavälise preemia pikaaegse ja järjepideva töö eest Setomaa arheoloogia- ja kohanimede uurimisel ning selle kirjaliku talletamise eest.

Kiristaja koostamisel ja toimetamisel ilmus 2022. aastal raamat "Setumaa Kogumik 8". Ta on aastaid teinud Setomaal arheoloogia- ja kohanimealaseid välitöid, seda nii Eesti kui ka Vene Föderatsiooni territooriumil. Sel aastal ilmuvasse Setomaa rahvariideraamatusse on Kiristaja kirjutanud pika sissejuhatava teksti pealkirjaga "Setodest ja Setomaast". Omades laialdasi teadmisi Setomaa ajaloost on ta alati nõus neid huvilistele jagama.

Anne Vabarna omakultuuripreemiat antakse välja alates 1995. aastast. Preemia antakse traditsioonilise seto pärimuskultuuri edasikandmisel tehtud silmapaistva töö eest preemia väljaandmise aastal. Anne Vabarna omakultuuripreemial on kaks nominatsiooni: vallasisene ja vallaväline preemia.

Tunnustuse saajaid tänatakse valla tänukirja ning 500-eurose preemiaga. Tänukirjad ja preemiad antakse laureaatidele üle 19. detsembril toimuval Anne Vabarna omakultuuriõhtul Värskas.