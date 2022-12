Galerii. Liisa Kruusmägi avas Vaal galeriis isiknäituse

Näituse helikujunduse autor on Taavi Tulev, graafilise disaini tegi Helmi Arrak. Võtme näituse lahtimõtestamiseks kirjutas Joonas Veelmaa:

raamatus võiks ikka pilte ka olla

näitusel võiks ikka tekst ka olla

*

kedagi ei ole täna kodus

ja kes on

ei taha seal olla

kui mustrid ei korduks

siis peaks neid teistmoodi kutsuma

täiskasvanutele meeldivad erksad värvid

lastele elulised teemad

inimesed on õnnelikumad kui loomad

sest loomad elavad valel skaalal

kõige magusam aeg on vahetult

enne magama jäämist

sest seda aega on kõige vähem

nii hea on üksi olla

eriti kui keegi vaatab

maailmas on lõputult avastada

eriti midagi millega olen

juba põgusalt tuttav

rõõm ja kurbus on sünonüümid

sest mõlemad on värvilised

kui veidi mõelda siis

kuhu meil ikka minna on

me mahume siia kõik

väga kenasti ära

mis sellest et üldse ei taha

iga kardina taga on keegi

ja see vist ongi kardina idee

kas selleks et tantsida nii nagu

keegi ei vaataks peaks enne

keegi vaatama?

silmakoopad on inimese hinge

patupesad

kui nüüd ka selgeks ei saanud

siis ei saagi

keegi kindlasti mõtleb et huvitav

kas sina said aru

keegi kindlasti mõtleb

keegi kindlasti jälgib

Liisa Kruusmägi (s 1988 Tallinnas) on Eesti maalikunstnik ning illustraator. Tema isiknäitused on toimunud lisaks Eestile ka Portugalis, Rootsis, Kanadas, Jaapanis, USA-s, Leedus, Lätis, Saksamaal ning Brasiilias. Ta on osalenud grupinäitustel Londonis, Berliinis, Slovakkias, Itaalias, Soomes, Lõuna-Koreas ja Venemaal. Tema teoseid võib kohata ka tänavapildis: suured seinamaalid on Paide pritsumaja põhjaküljel ning Tallinnas Topsi baari sissepääsu kohal.

Kruusmägi õppis Eesti Kunstiakadeemias bakalaureuse astmes maali ja lõpetas joonistamise magistrantuuri 2013. aastal. Kruusmägi on täiendanud ennast Rhode Islandi disainikoolis ja osalenud residentuuriprogrammides Vancouveris James Blacki galeriis, AIRY-s ja Yosugas Jaapanis, Kitokia Grafika risotrüki stuudios Leedus, Mark Rothko keskuses Daugavpilsis ja São João residentuuris Brasiilias.

Näitus on 22. detsembrini avatud T–R 12–18, L 12–16. Alates 28. detsembrist saab näitust jätkuvalt vaadata, kuid ainult eelneval kokkuleppel. Näituse raames toimub Kruusmägiga 6. detsembril kell 18 joonistamise õhtu.