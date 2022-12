ETV-s tele-esilinastub Soome-Eesti koostööfilm "Omerta 6/12"

Mängufilmi "Omerta 6/12" sündmused hakkavad hargnema, kui Soome iseseisvuspäeva tähistamist 6. detsembril katkestab terroristide rünnak presidendi residentsile.

Julgeolekuteenistuse töötaja Max Tanner on pantvangikriisi läbirääkija, kes üritab tekkinud olukorda lahendada. Peagi saab selgeks, et terrorirünnaku peamine eesmärk on Euroopa julgeoleku destabiliseerimiseks ja Tanner peab tegema valusaid otsuseid, et välja selgitada, kes on rünnaku taga.

2021. aasta lõpus kinodesse jõudnud mängufilmi režissöör on Aku Louhimies ja peaosalist Max Tannerit kehastab Jasper Pääkkönen ("Paha maa", "Pahad poisid", "Matti", "Viikingid"). Suures osas Eestis üles võetud filmis teevad kaasa mitmed Eesti näitlejad, sh Juhan Ulfsak, Mirtel Pohla, Märt Pius, Priit Pius jt.

"Omerta 6/12" tele-esilinastub ETV-s laupäeval, 3. detsembril kell 22.30.