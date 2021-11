Galerii: Toimus Soome-Eesti filmi "Omerta 6/12" esilinastus

Aku Louhimiehe pantvangidraama peaosas on Jasper Pääkkönen ("Paha maa", "Pahad poisid", "Matti", "Viikingid").

Tegu on Soome kirjaniku Ilkka Remesi bestselleril "6/12" põhineva filmiga, mis räägib Euroopa erioperatsioonide grupi Omerta operatsioonist. Lugu hakkab hargnema, kui Serbiast pärit rünnakurühm teeb Soome iseseisvuspäeval, 6. detsembril Soome presidendile atentaadi.

Pantvangideks võetakse hulk auväärseid külalisi. Julgeolekuteenistuse ametnik Max Tanner (Jasper Pääkkönen) on pantvangikriisi läbirääkija ja peagi saab selgeks, et terrorirünnaku peamine sihtmärk on plaan Euroopa julgeoleku destabiliseerimiseks. Tanner peab tegema julgeid ja valusaid otsuseid, et välja selgitada, kes on rünnaku taga. Ohus ei ole mitte ainult inimelud - vaid kogu Euroopa tulevik.

Filmi režissöör on Aku Louhimies, operaator Mika Orasmaa, kunstnik Kaisa Mäkinen, osades Jasper Pääkkönen, Nanna Blondell, Sverrir Gudnason, Juhan Ulfsak, Mirtel Pohla, Märt Pius, Priit Pius ja paljud teised.