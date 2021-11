Priit Pius režissööridebüüdist: me andsime endast parima

Lavastaja ja näitleja Priit Pius on tegus nii teatri- kui ka filmimaastikul. Hiljuti lõppesid Piusi debüütsarja "Süü" võtted.

Teatrielu võib Priit Piusi sõnul olla üsna varieeruv. Juhul, kui teatris esineb rahulikum periood, saab Piusi sõnade kohaselt sel ajal tegeleda millegi muuga.

Nii proovis Priit Pius kätt ka režissööriametis. Sarja "Süü" lavastajaks sattus Pius juhuslikult. Nimelt ei soovinud "Süü" eelmine režissöör enam koostööd jätkata ning uue lavastaja kohta pakuti just Priit Piusile. "Mõtlesin, et selles mõttes on see hea võimalus, et esiteks sellist pakkumist ei tehta tihtilugu," rääkis Pius.

Muidugi olid Priit Piusil enda režissööridebüüdi ees kõhklused ja kartused. Varem oli Priit Pius lavastajana üles astunud vaid korra. Pius tõdes, et teda on alati huvitanud lavastuse juhtimine. Näitlejana soovis ta vaadata ka etenduse loomist lavastaja vaatenurgast. "On kasvanud mingi tahtmine vaadata, kui ma ise seda asja juhiks, et kas ma põrkuks samade probleemidega või ma saaks vältida mingisuguseid teatavaid asju, mida ma siis olen oma peas varasemalt ette heitnud kellelegi."

"Süü" stsenaariumi on kirjutanud Kate Ashfield. Sama stsenaariumi põhjal on ilmunud sari ka Soome televisioonis. "See on väga tihe stsenaarium," ütles Pius.

Soome sarja võttis Priit Pius endale ka aluseks, et mõista, mis parandusi on naaberriigi loojad juba stsenaariumis teinud. Seda ikka selleks, et aega kokku hoida. Pius soovis vältida vigu või tuua sisse lahendused, mis ka soomlaste puhul kindlasti toimisid.

Enda režissööridebüüti hindaks Priit Pius hindega neli. Mees tõdes, et kuna ta pole režissööriks õppinud, puuduvad tal ka mõned oskused, et paremini filmi- ja telemaastikku tunda. Näiteks mainis Pius, et on keeruline mõista režissööri visuaalse keele oskust. "Me tegime oma parima," mainis Pius.

Režissööriamet õpetas Priit Piusile palju. "Kui inimesel on selle töö vastu huvi, siis teistmoodi ei õpi, kui seda tehes."