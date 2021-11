"Omerta 6/12" kogus avanädalavahetusel 1100 külastust

Lisaks "Omerta 6/12" sisenes edetabelisse "Hunt ja lõvi", mis kogus avanädalavahetusel 1040 külastust.

Edetabelis jätkasid animafilm "Ainbo. Amasoonia süda" ("AINBO: Spirit of the Amazon"), mis kogus 2169 külastust (kokku 5853 külastust) ja Bondi-film "007: Surm peab ootama" ("No Time to Die"), mis kogus 1826 külastust (kokku 95 230 külastust).

Samuti püsisid tabelis animaseiklus "Rikkis Ron", mis kogus 1163 külastust (kokku 15 074 külastust) ja "Venom: Carnage alustab" ("Venom: Let There Be Carnage"), mis kogus 996 külastust (kokku 42 993 külastust).