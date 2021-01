Tartus algasid Aku Louhimiehe uue filmi "Omerta 6/12" võtted

Action-thrilleri režissöör on Aku Louhimies ning peaosas Jasper Pääkönen, kes eelnevalt on mänginud ka näiteks tuntud sarjas "Viikingid" ja Spike Lee filmides "BlacKkKlansman" ja "Da 5 Bloods", vahendas "Aktuaalne kaamera".

12. jaanuarist kuni nädala lõpuni toimuvad võtted toovad Tartu Ülikooli peahoone ümbrusesse ka mitmeid liikluspiiranguid. Lisaks Tartule plaanitakse Soome filmi üles võtta ka Tallinnas ning Ida-Virumaal.

Produtsendi Evelin Penttilä sõnul on Tartu linna klassitsistlik arhitektuur koos Tartu filmifondiga oluline põhjus, miks viimastel aastatel paljud filmivõtted on Lõuna-Eestisse jõudnud. "Meil on tekkinud suurepärane ja ainulaadne võimalus filmida Tartu Ülikooli peahoones, meie andmetel Tartu ülikool pole varasemalt filmivõtteid lubanud ja oleme selle võimaluse eest väga tänulikud."