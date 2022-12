Päiv Jürgen Dengo pälvis luulevõistlusel Slamovision kolmanda koha

Dengo osales võistlusel luuletusega "Omadele ja muudele" ("To My Own and The Others", tõlge inglise keelde: Mirjam Parve), sealjuures andsid Tartu videole kõrgeimad punktid näiteks Vilnius ja Ljubljana. Dengo luuletus on avaldatud ka TarSlämmi Youtube'i kanalis.

Esile tõsteti nii luuletuse kujundikeelt kui ka selle tasasemalt kulgevat laadi, mis eristub lavaluule peavoolust. Slamovisioni võitjaks tuli teist aastat järjest Nottingham, sedapuhku Abíọ́dún "Abbey" Abduli luuletusega "Strong Tea". Kokku võttis tänavusest võistlusest osa üheksa UNESCO kirjanduslinna, kõigi osalejate videoid saab vaadata võistluse veebilehel.

Kirjanduslinnast Melbourne'ist alguse saanud Slamovision aitab esile tõsta ja laiemalt tutvustada lavaluule maailma ning meenutab samas ülesehituselt Eurovisiooni: iga osalevat linna esindab üks luulevideo, võitja väljaselgitamiseks saab iga osaleja anda teistele võistlejatele punkte.