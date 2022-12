Karl Martin Sinijärve raamatusoovitused: Kivirähkist perioodilisustabelini

Andrus Kivirähk "Lend Kuule" (Pakett)

Kas Andruse parim romaan? Kas üldse romaan? Misjamasee? Tõsine inimene võib neid küsimusi endale esitama jäädagi ning mina tõsiste inimeste kiuste vastusi ei anna. No peale lihtsa, et kõigile võiks vastata jaatavalt.

Esimesed seitse lehekülge tekitasid tundmuse, nagu jätkaksime kirjutamist ja lugemist täpselt sama koha pealt, kus "Maailma otsas" katkes. Sama kolb, sama kohvik, sama lehekülg. Kosmonaut on uus, võib-olla. Siis keeras autor vindi peale ja meelepilt keerdus tagasi 1990ndatesse, mil AK vististi "Pühapäevalehe" sabas humooritas tollast young adult tüüpi värki, narritas noori nii, et vähe ei olnud, ja siis tuli lause "aga kivil kuivas inimese nahk". Ning läks andmiseks. Kuulennu-raamatus läheb hullupanekuks kiiremini, aga panek ise edeneb aeglasemalt. Romaanivääriliselt. Lugeja saab aimu, et kui segasepeks ei istu, siis mine istu tsap-tsap tugitooli ja nuuska miskit muud. Sest see raamat tõstab toolist välja ja istutab sinna ka tagasi.

Kui seda juttu loeb keegi, kes pole varem midagi lugenud ega muinasjutte kuulanud ega üldse millegagi peale lameda keskpärase raharookimise end sidunud, siis loetagu ikka. Mis tost, et aru ei saa. Niikuinii ei saa ju millestki aru, Andruse antud reaalsus võib ägedamgi olla. Kes tausta tajub, naerab end ogaraks (saab nii naerda kui nutta). Klassikuks kivinev Kujurähk suudab serveerida unustet mälestisi me lapsepõlisest lugemikust otse tänaste meiede ajudesse. Tal on käes mingi paganama uhke knihv, mida ei tahaks kadestada, ent tuleb respekteerida.

Ei imestaks, kui "Lend Kuule" võidaks esimese hooga ulmikute aastaauhinna, "Stalker" ole tema nimi vist. Ühegi auhinna üle ei imestaks. Ongi hea, ongi naljavilu, ongi tõsilik ja tugev. Teflonkera, must auk, suur raske täht. Võta või jäta. See jutt võiks küll saada uueks estirahwa tänapäevapiibliks. Pean siinkohal silmas toda naljajuttu, et ussisõnade sinist raamatut pidasid araabiamaailma tüübid eestlaste pühakirjaks, kuna see alati mõnel puhkajal kaasas oli. Mis naljajutt, ju nõnda oligi.

Täna, mil teatraalse laulu läbi on Andrus Kivirähk, küll õige põgusalt, näidanud end ka potentsiaalse poeesijana, võime kinnitada, et autor katab kirjandusvälja pea täielikult. Andrus ongi Lai. Kes aru ei saa, lugegu. Väärt raamat nii vanaemale kui lapselapsele. Vanaemad ja -isad võiksivad algust teha muinasjuttudega. Nõnda mõistavad nemadki, millest üldse rääkida. Meenuvad lapsepõlv ja tulevik.

Olevik samuti, sest tegelikult räägib Kivirähk meiega siin ja praegu. Juba mitukümmend aastat katsetab viise inimestele naha vahele pugeda. Rõõm on kirjandusest, mis lähebki südamesse, hinge ja ***se! Olgu meil kirjandusega hea!

James Russell "Elementaarne. Perioodilisustabel lahtiseletatult" (Ühinenud Ajakirjad)

Olnuks mul kooliajal säherdune raamat varnast võtta… Varases lapsepõlves õppisin Mendeli (ei kõlba ju enam venepäraselt öelda) tabeli pähe, midagi aru ei saanud. Siis, kui tulivad keemiatunnid, tuupisin, mida kästi, aga ega meil ühtki pauku ega katset ei tehtud, maru igav. Fotograafilise mälu riismeid rakendades õnnestus mingi hinne kätte saada, oh jah.

Täna on see raamat varnast või vähemalt riiulist võtta meil kõigil, olgu koolilastel või vanadel paksudel. Kõigil, kel huvi. Võetagu ja tarvitatagu. Ma sain kahe tunniga enam keemiale pihta kui kunagi aastatepikkuse tuimapanemisega. Siin alustatakse algusest, nagu ka pealkiri ütleb. Ja mitte üksiti numbriliselt, vaid ka läbi lugude. Iga elemendi pihta antakse andmete kõrvale ajalugu ja kasutusviise ja heal juhul ka mõni muu kentsakas jutt, mis asjakohane.

Tahaksin siia kõrvale sirutada mõne kõvema keemiaõpetaja kommentaari, ent ise tunnistan, et lugesin elemendilugu sama suure rõõmuga nagu mõnd ajaviiteks määratud põnevikku. Lepime kokku, et koolilastele enam igavaid õpikuid ei tee? Kooli ülesanne ei tohiks olla noori inimesi haaravatest mõtteilmadest eemale peletada. Ahoi, tulge kohvikusse ja seletage, mis puutumus on matemaatikal reaalsusega ja kus võiksin kohata elusat logaritmi või kuupjuurt? Teie võit, mina maksan arve, aga esmalt tuleb kohtuda ja tõestada. Tooge kulda ja plutooniumi ja hapnikku ja käntsakas liha.

Et tuleviku inimesed oleksivad targemad ega esitaks sedavõrd napakaid küsimusi nagu te alandlik poeet, alustatagu headest raamatutest. "Elementaarne" on üks noist.