Otseülekanne kell 15.15: kontserdisarja "Viis laulu" avab Raun Juurikas

Raun Juurikas mängib ansamblites Slow Motion Orchestra ja Trio Solemnis, teeb tihedat koostööd Mihkel Mälgandi, Ahto Abneri, Toomas Rulli ja Liisi Koiksoniga. Tema üks suuremaid ettevõtmisi oli 2020. aastal Jazzkaareks valminud teos "Antarktika 200", mille tähistati 200 aasta möödumist päevast, kui Saaremaalt pärit admiral F. G. von Bellingshausen silmas Antarktikat.

"Muusika on minu jaoks moodus väljuda aegruumi paratamatusest aja manipuleerimise kaudu. Veel olulisem on muusikas aga see, mida ei saagi sõnadega kirjeldada. Kõik katsed devalveeriksid selgitust, sest selgitamine kui tegevus on aegruumi vangistuses," on Raun Juurikas öelnud ajakirjale Kitarr.

Saadet toimetab Ivo Heinloo. Teisipäeval astub kontserdisarja "Viis laulu" raames üles Kaisa Kuslapuu.