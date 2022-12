Peaprodutsent Kaupo Karelson: Šeini töö on tohutu väärtusega

Eesti Rahvuskultuuri Fondi eristipendiumi pälvinud meediajuht ja õppejõud Hagi Šein kinnitas, et teleajaloos on uurida veel väga palju.

Kolm suurimat teletootjat ja -kanalit toetasid ühekordse stipendiumi väljaandmist Šeinile, millega tunnustasid tema panust Eesti meedia- ja telekultuuri arengusse. Peamiseks ajendiks oli Hagi Šeini loodud mahukas veebisait Telekraat.ee, mis koondab endasse kogu Eesti teletemaatikasse puutuvat andmebaasi.

"See, kuidas Hagi oma süsteemse tööga on kogu teletegemist arhiveerinud ja säilitanud - andmaks seda edasi järgnevatele põlvkondadele - on tohutu väärtusega," sõnas teleproduktsioonifirma Ruut peaprodutsent Kaupo Karelson.

Meediajuht Šein arvas, et kiire elustiili juures ei ole inimestel aega kõike infot iseseisvalt, erinevatest allikatest otsida. "Ma olen kokku pannud selle, mida võiks nimetada teleteaduseks. Olen püüdnud tuua kokku Eesti teletegijate elulood, mõtestada teleajalugu ja süstematiseerida seda," lausus ta.

"Teleajaloos on uurida veel üsna palju, mul on raamatutest paljud asjad üle käimata - sinna võib lõpmatult süveneda," lisas Šein.