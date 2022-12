Klassikaraadio ootab lugusid aasta suurimatest muusikaelamustest

"Muusikaelamus" on Klassikaraadio traditsiooniline aastalõpuküsitlus, mis tuletab meelde lõppeva aasta kaunimad muusikahetked.

Milline on 2022. aasta suurim muusikaelamus? On see kontsert, uus heliplaat, laul, uudisteos, suvine festival, raadiosaade või hoopis kodune musitseerimine?

Klassikaraadio ootab kuulajate muusikaelamusi aadressil [email protected]

"Muusikaelamus" on eetris reedel, 30. detsembril kell 12–15. Saatejuhid on Joonas Hellerma, Rasmus Puur ja Lisete Velt.