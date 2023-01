Tudengid loovad ohus soome-ugri rahvaste teadvustamiseks mänge

Teadlikkust teistest soome-ugri rahvastest saab tõsta, sest ajaloolase ning Fenno-Ugria nõuniku Jaak Prozes sõnul on Eesti inimene soome-ugri rahvastest informeeritud halvemini, kui eeldada võiks.

"Vähemalt sellise järelduse võib teha 2021. aasta sotsioloogilise uurimuse põhjalt. Selle aluse põhjal võib väita, et eelkõige seonduvad soome-ugri rahvastega Soome ja soomlased, samuti teatakse, et eesti keel on soome-ugri keel," lausus Prozes.

Prozese sõnul on kõrgeim teadlikkus soome-ugri rahvaste kohta vanusegrupis 60–74, samuti kõrgharidusega inimeste seas. "Samas on huvi soome-ugri rahvaste vastu suur, eriti huvitab soome-ugri rahvaste olukord ja ajalugu. Samuti peetakse väga oluliseks soome-ugri rahvaste koostööd ja teadvustatakse hõimutunde tähtsust meie rahvuslikus identiteedis."

Prozese sõnul on ohutsoonis kõik ilma riikluseta soome-ugri rahvad.

"Keelelised kõige kiiremini vähenevad karjalaste, vepslaste, mordvalaste (ersad ja mokšad) ja manside arvud. Suurimas ohutsoonis on meile kõige lähedasemad soome-ugri rahvad liivlased, vadjalased ja isurid. Neid keeli räägivad ehk kokku sadakond inimest ja nende keeletase on väga erinev. Nende rahvaste keelte velmamine nõuab kohest tegutsemist."

Ohus olevaks luges Prozes ka suuremaid keeli, näiteks karjala keeli. "Nende keelte keskmise valdaja vanus on üle 60 aasta," kirjeldas ta ja tõi näiteks hiljuti meedias ilmunud uudise kaks aastat vanast lapsest, kelle puhul peeti suureks imeks, et ta igapäevaselt karjala keelt kasutab. "Järeldusi võib sellest igaüks ise teha, ehk kas 22. sajandil veel kuuleb karjala keelt? Siis on see laps 80-aastane."

Lisaks Jaak Prozesele aitasid üliõpilastel mänge luua veel Taisto Raudalainen, Sven-Erik Soosaar, Kadi Raudalainen, Anna Kuznetsova jt. Inspiratsiooni saadi ka soome-ugri temaatikat oma töös kasutanud Eesti kunsti- ja kultuuritegelaste (Lennart Meri, Arvo Valton, Kaljo Põllu, Peeter Laurits, Piret Räni jt) loomingust.

Soome-ugri rahvastele keskendunud ELU kursuse eesmärk on anda üliõpilastele ülevaade soome-ugri kultuuride tänasest olukorrast, tekitada huvi põlisrahvaste ning nende keelte ja kultuuride vastu ja süveneda arusaama oma keelest ja kultuurilisest identiteedist.

Kursusel osalenud kaheksa gruppi lõid seitse kaardi- ja lauamängu, üks meeskond otsustas minna täiesti interaktiivse mängu loomise teed.

Näiteks loodi kaardimäng "Soome-ugri rahvaste kvartett", mis õpetab 11 soome-ugri rahva (saamid, udmurdid, liivlased, komid, karjalased, võrokesed, soomlased, mordvalased, setud, ungarlased ja ingerlased) kohta eri fakte ja tutvustab nende lippe. Mängu loomises osalenud tudeng Ragne Vaik sõnas, et see mäng on sobilik alates kolmandast eluaastast.

Liputeema osutus populaarseks, sest seda kasutas veel teinegi meeskond, tutvustades soome-ugri rahvaid läbi nende lippude kui kultuuri sümbolite. See mäng on loojate sõnul mõeldud eeskätt intellekti ja/või meelepuudega hooldusõppekaval ja toimetuleku õppekaval õppivatele lastele.

"Mäng koosneb kaheteistkümnest lipukaardist. Iga värv lipul on valmistatud erinevast materjalist (näiteks must on peenike liivapaber, punane vilt, valge struktuurne mulliline paber, roheline mikrofiiber kangas jne," kirjeldas tudeng Tiia Sinijärv.

"Erinevalt visuaalsest vaatlusest pakub taktiilne informatsioon fragmente tervikust -- mängija peab puudutama, uurima ja saadud infot sünteesima, et mõista tervikut. Igat lippu on mängus kaks ja mängija peab leidma ühesuguste lippude paarid."

Pigem vanemale earühmale on mõeldud soome-ugri teemaline mälumäng, mis sisaldab 250 küsimust.

"Küsimused on vastavalt soome-ugri keelepuule jaotatud kaheksasse valdkonda ning iga valdkond tähendab üht keelepuu haru v.a läänemeresoome haru, mis on kõige suurem ja on seega lihtsuse huvides selles mängus jaotatud lõuna- ja põhjarühmaks," kirjeldas tudeng Katrin-Helen Uulits. "Küsimused on omavahel eristatud erinevate värvidega ja igal keelerühmal on oma värv."

Üliõpilaste loodud mänge kavatseb Fenno-Ugria kasutada soome-ugri teemade populariseerimiseks ja soome-ugri rahvaste tutvustamiseks. "Me leiame, et praegu meie haridussüsteem ei paku piisvalt võimalusi soome-ugri rahvaste tundma õppimiseks. Samas peame meid soome-ugri rahvastega siduvate keele- ja kultuurijuurte teadvustamist väga tähtsaks. See on meie rahvusliku identiteedi küsimus," sõnas Prozes.