Fenno-Ugria direktoriks valiti Barbi Pilvre

Barbi Pilvre on ajakirjanduse, poliitika ja akadeemilise taustaga. Ta lõpetas 1987. aastal Tartu Riikliku Ülikooli eesti keele eriharus ja tema diplomitöö professor Huno Rätsepa juhendamisel käsitles us-verbaalnoomenite rektsioonimalle eesti keeles.

Hiljem on Barbi Pilvre omandanud magistrikraadi psühholoogias ja 2011. aastal kaitses Tartu Ülikoolis doktorikraadi ajakirjanduse alal. Ta on olnud Riigikogu 12. ja 13. koosseisu liige aastatel 2015-2019, kuulub Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda, kuid käesolevatel valimistel ei kandideeri. Varasemalt on ta töötanud Loomingus, Eesti Ekspressis jt ajakirjandusväljaannetes, õpetanud meediaga seotud aineid Tartu Ülikoolis ja jätkab praegugi õpetamist Tallinna Ülikoolis.

Barbi Pilvre töö eesmärgiks Fenno-Ugrias on, et asutus areneks edasi maineka soome-ugri kompetentsikeskusena. Koostöös Fenno-Ugria juhatusega on valmimas uus arengukava, mis selgitab ja kaasajastab asutuse fookust ja mõtestab uuesti missiooni ja visiooni muutunud geopoliitilistes oludes.

Pilvre on veendunud, et oma soome-ugri juurte tundmine peaks olema hinnatud nii eestlaste kui Eesti kohaliku vene kogukonna seas. Rohkem tähelepanu on plaanis pöörata hariduse valdkonnale, et populariseerida soome-ugri teemasid noorte hulgas. Fenno-Ugria jätkab head koostööd kunstirahva ning rahvakultuuri loojatega soome-ugri teema väärtustamiseks erinevatel loomealadel.