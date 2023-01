Richard-Erik Järvi Kuldgloobustest: seriaalide puhul võiks öelda, et tegu on kuldajastuga

Järvi sõnul tasub eriti rõõmustada kahe näitleja saagi üle: Michelle Yeoh'i ja Ke Huy Quani. "Kaks Aasia näitlejat, mõlemad ühes filmis," viitas ta filmile "Everything Everywhere All at Once".

"Ke Huy Quan on 40 aastat Hollywoodist eemal olnud," lausus Järvi. Ta sõnas, et näitleja tuntuimad rollid olid filmis "Indiana Jones" ja "The Goonies". "Tõeline comeback on tehtud," lisas ta.

Järvi jätkas, et film "Fabelmannid" oli samuti Kuldgloobustel väga võidukas. "Film, mis oli PÖFF-il ja jõuab varsti ka vabalevisse. Tegemist on poolautobiograafilise filmiga Spielbergi nooruspõlvest ja kuidas temast suur režissöör sai," tutvustas ta. "Lugu perest, aga ka filmifännidele huvitav vaatamine."

"Seriaalide puhul võiks öelda, et tegu on kuldajastuga," kommenteeris Järvi. "Filmid on ruulinud sellistel auhinnagaladel / .../ aga sarjad on meeletu tõusu teinud," sõnas ta. "Staarid, kes varem seriaalidega kokku ei puutunud, on nüüd väga hea meelega vastu võtmas ka sarjade rolle."