Tuulikki Bartosik esitleb Fotografiskas uut albumit

"Playscapes" räägib Bartosiku sõnul talle sügava mulje jätnud kogemustest erinevates maailma paikades elades ja rännates. Uue albumiga määratleb ta end ümber nii helilooja kui instrumentalistina, kasutades akustiliste helide töötlemisel pedaale ja elektroonilisi elemente.

Kontserdi jaoks on Tuulikki koos albumi kaasprodutsent Sander Mölderiga pannud kokku uudsed elektrooniliste ja akustiliste instrumentide kombinatsioonid. "Iga esitus on kordumatu, mängin loodud materjaliga uuesti ja uuesti vastavalt esinemispaigale ja olukorrale. Kogu maailm on mu mängumaa," ütles Bartosik.

Õhtut soojendab Khai. Erikülalisena astub kontserdil üles albumi "Playscapes" kaasprodutsent Sander Mölder.

Uksed avanevad kell 18.30, Khai astub üles kell 19.00, Tuulikki Bartosik kell 20.00.

Tuulikki Bartosiki kolmas sooloalbum "Playscapes" ilmub 14. jaanuaril vinüülil Eestis ja Rootsis ning 21. jaanuaril digitaalselt üle maailma. Albumi miksis ja masterdas Siim Mäesalu ning selle kaasprodutsent on Sander Mölder. Kaanemaalide autor on kunstnik Kristi Kongi.