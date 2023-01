Suri ansambli Yellow Magic Orchestra laulja Yukihiro Takahashi

Takahashi sündis Tokyos 1952. aastal ning muusikuna alustas ta karjääri 1970-ndatel, olles ansambli Sadistic Mika Band liige, mis mõne aasta pärast laiali läks. 1977. aastal salvestas Takahashi oma esimese sooloalbumi "Saravah!" ja 1978. aastal sündis koostöös Ryuichi Sakamoto ja Haruomi Hosonoga ansambel Yellow Magic Orchestra.

Yellow Magic Orchestra sai muu hulgas tuntuks tänu oma erilisele kõlale, mida nad tekitasid süntesaatorite, sämplite ja trummimasinatega. Ansamblit peetakse üheks edukaimaks jaapani bändiks läbi aegade.

2020. aastal sai Takahashi teada, et tal on ajukasvaja ning läbis operatsiooni, et see eemaldada. 2021. aastal teatas ta aga oma fännidele, et tal on endiselt tervisega probleeme. Muusik suri laupäeval, 14. jaanuaril.