"Eesti lugude" uue hooaja avavad nõudehullud

"Nõudehullud", rež: Eik Erik Sikk

Eetris 19. jaanuaril kell 22.35

Koroonaga samal ajal hakkas levima haigus, millele pole ravi ega vaktsiini: nõudehullus. Pooleteise aastaga on kümned tuhanded saanud nakkuse, mis paneb neid väsimatult jahtima nostalgilisi tasse ja taldrikuid, nõuka-aja tarbeklaasi ja antiikseid tirinaid. Nõusid, mis vallandavad muidu mõistuspärastes inimestes jahikire ja omandiiha, viivad une ja raha.

"Nõudehullud" Autor/allikas: Kaader filmist

Filmi autoriteks on ühe nõudehullu pojad ja nende sõbrad, kelle emadest pole see haigus samuti mööda läinud. Režissöör, stsenarist, monteerija Eik Erik Sikk, operaator Ants Tammik, toimetaja Ylle Tampere, helirežissöör Ralf Schneider, helilooja Mattias Tirmaste, produtsent Veli Valentin Rajasaar.



"Ninja", rež: Maria Reinup

Eetris 26. jaanuaril kell 22.35

Eesti naiste motospordi täht Keity Meier on unistanud MM-ile minekust aastaid. Puuduvate finantside leidmiseks korraldavad Keity ja tema elukaaslane Kristel ülikeerulise ja eluohtlikku triki, et Keityle nähtavust luua. Jagades elu garaažide ja mikrobussi vahet, millesse on pakitud ka Keity tsikkel, teevad need kaks naist kõik, et Keity saaks treenida ja võistelda. Usk, armastus ja eneseületus on nende Põhjanael.

"Ninja" Autor/allikas: Kaader filmist

Režissöör Maria Reinup, produtsendid Aili Maarja, Kadi Freja Felt. Tootmisfirma Get Shot Films

"Ühe puu varjus", rež: Carlos E. Lesmes

Eetris 2. veebruaril kell 22.35

See on dokumentaalfilm kahe inimese suhete väljakutsest, millega filmi peategelased Jaco ja Sabina kokku puutuvad, otsides õnne ning siiralt uskudes saatusesse, mis tõi nad kokku, et ehitada koos ülesse ühine elu. Film jälgib noorpaari, kes valmistuvad lapse sünniks ja kohanduvad uue eluga vanematena.

"Ühe puu varjus" Autor/allikas: Kaader filmist

Jaco ja Sabina kohtusid 2020. aasta suvel ja on sellest ajast saati kogu aeg koos olnud. Aastaga on nende elus palju toimunud: nad kolisid kokku, külastasid Sabina kodumaad Kolumbiat, Sabina jäi lapseootele ning neist said lapsevanemad. Sabina töötab Wises ja tahab jätkata eksperimentaalfilmide tegemise ja fotograafiaga. Jaco töötab hauakaevajana ja tahab õppida haljastust. Nende suurim unistus on elada maal looduses, väikeses suvilas kasvatades oma aeda ning põllusaadusi.

Režisöör Carlos E. Lesmes, produtsendid Aili Maarja ja Kadi Freja Felt. Tootmisfirma Get Shot Films.



"A nagu armastus", rež: Indrek Spungin

Eetris 9. veebruaril kell 22.35

Indrek on jõudnud pärast eksirännakuid armastuse rahu sadamasse, ta on õnnelikus abielus ja mitme lapse isa. Kõik tundub ilus, kuid ühel päeval ütleb talle naine, et kui midagi ei muutu, siis on armastusel ja abielul varsti kriips peal. Indrek on segaduses. Ta võtab sõbra kaameraga kaasa ja läheb uurima, mis asi on armastus ja abielu.

"A nagu armastus" Autor/allikas: Kaader filmist

Režissöör: Inderk Spungin, produtsent Anu Veermäe-Kaldra. Tootja Menufilmid OÜ.