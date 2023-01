Eik Erik Sikk filmist "Nõudehullud": mind huvitasid pigem inimesed nende nõude taga

Sel neljapäeval alustab ETV eetris lühidokumentaalide sarja "Eesti lood" uus hooaeg. Avafilmi "Nõudehullud" režissöör Eik Erik Sikk, kes on tuntud ka muusikuna artistinime Eik alt, ütles ERR-ile antud intervjuus, et tõenäoliselt keskendub ta tulevikus ikkagi pigem muusikale.

Eik Erik Sikk kinnitas, et "Eesti lugude" 20. hooaja avavat lühidokumentaali "Nõudehullud" võib nimetada ka tema debüütfilmiks. "Tudengifilme olen enne teinud, aga see oli esimene päris rahastusega film," ütles ta ja lisas, et muusika tegemine meeldib talle siiski filmindusest rohkem. "Teed midagi, saad kiirelt endorfiinilaksu kätte ja oled õnnelik, filminduse jaoks peab häid ideid olema, ma ei taha tühja lahmida."

Samas sõnas ta, et praegu tal ideid jagub. "Vaatame jooksvalt, aga ma arvan, et muusikutee on ka edaspidi põhiline," ütles ta ja mainis, et debüütfilm sai paljuski alguse tema enda perekonnast. "Mu ema oli oma Nõmme maja otsast ääreni nõusid täis tassinud, põhimõtteliselt ei mahtunud enam uksest sisse ja siis me mõtlesime, et teeks sellest filmi, ta otseselt algataski selle, et kuulge, siin on see taotlusvoor, hakkame tegema."

"Mind need nõud nii palju ei huvitagi, muidugi on need esteetiliselt ilusad, aga need inimesed seal taga on see sõltuvus, kuidas inimesed otsivad turvatunnet või lähedast, näiteks oma kadunud vanemaid otsivad selle kaudu, et koguvad metsikult palju nõusid," selgitas ta.

Enamik inimesed, keda filmis näha saab, jõudsid režissöörini samuti läbi tema ema Ylle Rajasaare. "Kuna ta on vana teleprodutsent ja talle meeldib igasugu projekte käima tõmmata, siis ta kutsus kõik inimesed kokku, kui ta hakkas seda asja tegema ja selle kaudu tulid ka tutvused meie filmi."