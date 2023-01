Vaiko Eplik avaldas uue loo "Must maagia"

Vaiko Eplik andis välja esimese singli "Must maagia" oma märtsi algul ilmuvalt albumilt "Klišeed".

Vaiko Eplik sõnas, et "Klišeed" on tema diskograafias omamoodi rekord, kuna ta pole kunagi originaalloominguga plaati üle kolme aasta teinud. "Pandeemia tuli ja siis see asi jäi kuidagi venima," kinnitas ta.

Uue albumi pealkiri on tema sõnul ka igati tähenduslik. "Võibki öelda, et ma ei paku seal mitte midagi uut, mõneti oligi selle plaadi idee vormistada ära sellised klišeed, mida ma võin pidada justkui enda omaks," tõdes Eplik.

Epliku eelmine sooloalbum "Sireleis" ilmus 2019. aastal, aasta hiljem jõudis kuulajate ette ka lavastusele "Tilda ja tolmuingel" tehtud muusika. "Klišeed" ilmub digitaalselt 2. märtsil.