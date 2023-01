ARS-i kunstilinnak avas rahvusvahelise graafikanäituse "Muhuversum"

ARS-i kunstilinnakus avati rahvusvaheline graafikanäitus "Muhuversum", mis on jätk suvisele töötoale Muhu Print.

GÜ galerii näitusel on väljas nii Eesti kunstnike kui ka välismaa osalejate tööd. Teemade varieeruvus on lai – alates keskkonnast, isiklikest ruumikogemustest, arheoloogia ning matemaatika ja kunsti kokkupuutepunktideni.

Muhu Print toimus juba kaheksandat korda Eesti kunstnike Liidu kunstitalus Muhu saarel. Sellest sündmusest on kujunenud graafikute märgiline kogunemine, mille tulemusena on elavnenud kunstnike erialane suhtlus ning on ellu kutsutud uusi koostöö- ja näituseprojekte nii Eestis kui ka välismaal.

"Nädalaks ajaks kutsume kokku umbes 15 kunstnikku Eestist ja välismaalt, kes saavad seal koos töötada, tavaliselt on seal ka graafikatehnikate juhendajad ja toimub omaloomingu tutvustamine ja intensiivne töö," selgitas kuraator Kadri Toom.

Sel suvel olid meil kunstnikud Eestist, Poolast, Leedust ja Inglismaalt ja Portugalist. Võib-olla unustasin kellegi ära. Üldiselt on meil kaheksa aasta jooksul igalt poolt maailma otstest -- Lõuna-Koreast, Gröönimaalt. See raadius on suur," lisas ta.

"Muhu saarest võib leida päris palju detaile. Graciela Machado, kunstnik, kes on Portugalist, tema on tegelenud väga palju kohaliku materjaliga, kõik tööd on seotud leidobjektidega, mis ta Muhu saarelt kogus," kirjeldas Toom.

"Samas on näha siin ka Muhu saare viinamäe tigusid ja merd ja neid värve, mis seal kohapeal on. See keskkond ise hästi inspireerib."