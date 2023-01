Ilmus laste jubejutte koondav kogumik "Mootorsaega lepatriinu ja veel 99 Eesti lapse jubejuttu"

Täheke on laste jubejutte kogunud alates 2006. aastast, värske kogumik koondab endas 2018. kuni 2021. aastani saadetud tekste. Tähekese peatoimetaja ja raamatu koostaja Ilona Martson rõhutas, et nende lugude puhul pole niivõrd oluline õõv ja jubedus, vaid pigem must huumor.

"Ei saa öelda, et lood oleksid jubedamaks läinud – ma olen vaadanud ka varasemaid – pigem on need naljakamaks läinud," märkis Martson ning sõnas, et küll aga on moeteemad, millest rohkem kirjutatakse. "Näiteks viimases kogumikus on haiguste teema, mis on ilmselt seotud pandeemia ja koroonoga. Üks lugu ongi näiteks maskist, mis last kägistab. On olnud ka poliitikaga seotud asju, aga üsna vähe. Muidugi mõjutab väga palju ka popkultuur," selgitas ta.

Vaatamata sellele, et lugusid mõjutab ka popkultuur, peavad tekstid Martsoni sõnul olema ikka laste enda välja mõeldud ning mida naljakamad ja originaalsemad need on, seda parem. Täiesti omanäolised on ka raamatu illustratsioonid, mille autor on suuresti Priit ja Olga Pärna 12-aastane poeg Märt Rudolf Pärn. "Me tegime niimoodi, et üks luges juttu ja teine joonitas," selgitas noor kunstnik protsessi.

Enamik illustratsioonid, mida raamatus näha saab, on paberile pandud esimese emotsiooni pealt. Märdi ema, illustraator Olga Pärn selgitas, et poeg on temaga ka varem koostööd teinud. "See on viies raamat, kus me koos joonistame. Mõtlesimegi, et kuna ta üldse joonistab väga palju ja joonistused tundusid konteksti perfektselt sobivat, siis suurema osa raamatust – umbes 80 protsenti – on Märdi joonistatud," rääkis Pärn.