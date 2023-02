Viljandi pärimusmuusika festival toob üheks korraks kokku ansambli Vägilased

Festivali pealik Ando Kiviberg sai juubelifestivali programmi esimesi visandeid kavandades ansambli solistilt Meelika Hainsoolt teate, et Vägilased on otsustanud festivaliks taaskord lavale tulla. "See oli erakordselt suurt rõõmu tegev kiri ning Vägilaste selline samm iseenesest on silmapaistvalt uhke liigutus," sõnas Kiviberg.

"Ma tean, et ansambli liikmetele on erinevatel aegadel mitmelt suunalt tulnud ettepanekuid comeback'iks, kuid nad on kõik need otsustavalt tagasi lükanud. Ma olen väga kindel, et Vägilaste kontserdist saab 30. Viljandi pärimusmuusika festivali üks kõrghetki. Olen sellest võluvast žestist väga liigutatud ning Vägilastele põhjatult tänulik," lisas ta.

Meelika Hainsoo sõnul saab Vägilaste kontsert olema ainukordne ning on ansambli tänukummardus juubelit tähistavale Viljandi pärimusmuusika festivalile. "12 aastat tagasi andsime sellel festivalil oma viimase kontserdi. Täna on see tore festival endiselt hea tervise juures ja et seda korralikult tähistada, tulemegi taaskord kokku ning anname ühe mõnusa nostalgiakontserdi," teatas Hainsoo.

Ansambel tuleb lavale koosseisus Meelika Hainsoo, Cätlin Mägi, Tiit Kikas, Jan Viileberg, Marti Tärn ja Reigo Ahven ning publikule lubatakse ka üllatuskülalisi.

Juubelifestivali publiku ette tuleb ka äsja ansambliga Lonitseera muusikaauhinna võitnud Kaisa Kuslapuu. Seekord saab teda näha koosseisuga Kaisa Kuslapuu Trio, kuhu peale tema kuuluvad veel bassist Meelis Pihlap ja löökpillimängija Tõnis Kirsipu.

Kaisa Kuslapuu mõtte- ja käekirja on mõjutanud nii klassikaline, jazz- kui pärimusmuusika. Tema tänased käigud tiirlevad kiivalt ümber klaveri ning festivalil toob ta publiku ette kava peamiselt Lõuna-Eesti pärimusmuusikast, mis kohtub improvisatsiooni ja omaloominguga.

2022. aasta sügisel avaldas Kaisa Kuslapuu soolo-EP "Heinast hobu", mille ajendiks oli soov klaverile pärimusmuusikas rohkem kõlapinda pakkuda. Nimiloo salvestusel tegid kaasa bassimängija Meelis Pihlap ja perkussionist Tõnis Kirsipu ning tekkinud koosseis asetas pärimusklaveri ja vanad lood põnevasse konteksti. Koostööst välja kasvanud muusikat saabki suvisel festivalil kuulda.

Kuna 30. Viljandi pärimusmuusika festivali teema on "Kõlagu!" ning juubelifestival on pühendatud päikeselisele pidutsemisele, peokommetele ja helgele tulevikulootusele, on festivalikavva paigutatud peomeeleoluga sobivaid koosseise.

Lisaks esimestele eestimaistele artistidele on kokkulepe sõlmitud ka peobändiga Poolast. Tęgie Chłopy kannab edasi Kesk-Poola Kielce piirkonna elava tantsumuusika traditsioone ning bänd on võtnud eesmärgiks vanasti külades kõlanud muusika taaselustada. Kodumaal on nende album "Dansing" valitud Poola Raadio 2 kuulajate poolt viimase 25 aasta parimaks folkalbumiks.

Üheksaliikmelise ansambli koosseisu kuuluvad Maniucha Bikont (tuuba, laul), Maciej Filipczuk (viiul, laul), Ewa Grochowska (viiul, laul), Mateusz Kowalski (akordion, kitarr, laul), Michał Żak (klarnet, sopransaksofon, laul), Michał Maziarz (tenor), Dorota Murzynowska (suur trumm), Szczepan Pospieszalski (trompet, elektroonilised instrumendid, laul) ja Marcin Żytomirski (viiul, laul).

Viljandi pärimusmuusika festival toimub 27.–30. juulil 2023.