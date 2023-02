Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmidel jõuab vaatajate ette värske Soome märul "Sisu"

Eelmise aasta lõpus Toronto filmifestivalil esilinastunud ja Sitgesi fantaasiafilmide festivalil neli auhinda võitnud "Sisu", mis jõuab aprilli lõpus ka Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali ekraanile, tekitas elevust juba enne võtete algust, kui selle ostis Netflixiga konkureerides ära Sony.

On aasta 1945, käib Lapi sõda. Soome mees leiab tundrast kulda. Natsid tahavad seda endale võtta. Mees ei anna. Puhkeb taplus. Brutaalne, musta huumoriga tembitud linateos on põhjanaabrite juures alla 16-aastastele vaatajatele keelatud ja nõrganärvilistele mittesoovitatav.

"Sisu" Autor/allikas: Kaader filmist

"Mittesoomlaslikult bravuurne märul, mis ei võta ennast liiga tõsiselt. Usun, et kuuleme sellest veel palju," iseloomustas filmi Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali juht Helmut Jänes.

Tegu on 46-aastase Jalmari Helanderi kolmanda filmiga, ka tema eelmised tööd "Kaotatud kaup ehk Jaht jõuluvanadele" ja "Suur mäng" olid suure rahvusvahelise levikuga.

Ka teine täna välja kuulutatud film, Lõuna-Korea režissööri Kim Hong-suni "Operatsioon "Hundijaht"" alustas oma eluringi Toronto filmifestivalil ja pälvis Sitgesi fantaasiafilmide festivalil kaks auhinda.

Filipiinidel vahistatakse Lõuna-Korea kurjategijate jõuk ja viiakse range valve all oleva kaubalaevaga kodumaale, et nende üle kohut mõista. Peagi selgub, et laeval on veel keegi või miski.

"Kui otsite tänavusest kavast kõige metsikumat ja anarhistlikumat möllufilmi, mis pakub pinget ka kõige karastunumale õõvafilmifännile, siis midagi paremat meil pakkuda ei ole," kinnitas Jänes.

Samuti jätkab HÕFF oma traditsiooni, mille raames tuuakse igal aastal vaatajate ette üks osa legendaarsest õudusfilmisaagast "Reede 13". Sel korral saab näha 1981. aastal valminud filmi "Reede 13. Osa 2".

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival toimub 28. kuni 30. aprillini.