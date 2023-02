HÕFF-i filmiklubil on lisaks žanrikino levitamisele ka hariduslik eesmärk

Haapsalus tuli esimest korda kokku Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali ehk HÕFF-i filmiklubi. Klubil on lisaks žanrikino populariseerimisele ka filmihariduslik eesmärk.

Kord kuus tuleb klubis külla mõni Eesti filmitegija, kes võtab endaga kaasa ühe oma lemmikteose, mida ta publikule esitleb. "Vanamehe filmi" üks režissöör ja lühiõudusfilmi "Karv" autor Oskar Lehemaa tutvustas rahvale Robert Rodrigueze õuduspõnevikku "Ehast koiduni", kuid seansile eelnev arutelu on HÕFF-i juhi Helmut Jänese sõnul alati laiem kui üks film.

"Me räägime koos sissejuhatajaga mitte ainult konkreetsest filmist või õudusfilmist, vaid filmist kui sellisest. Hetkeseisust eesti filmimaastikul, kas eesti filmimaastikul on kasvamas peale uus põlvkond, kuhu on film liikumas nii Eestis kui välismaal," kirjeldas Jänes "Aktuaalsele kaamerale".

Helmut Jänes ütles, et filmiklubid on Eestis üsna haruldased. Näiteks tegutseb Viljandi Kogukonnakino, kuid žanrifilmidele pole tema teada ükski eesti filmiklubi veel keskendunud. Publikule meeldib, et žanrikino klassikat saab vaadata suurelt ekraanilt.

"Tavaliselt selliseid filme, mida HÕFF-il näidatakse, meil tavaliselt kinos ei näidata. Sellepärast ongi hea tulla siia, et saada see võimalus, et näha neid filme," rääkis HÕFF-i filmiklubis osaleja, Regina Lepmets.

"Mina tulin rohkem selle filmi pärast, sest "Ehast koiduni" oli mu lapsepõlve üks lemmikfilme ja nüüd ma pole mitu aastat seda ise näinud, nii et oli võimalus seda vaatama tulla," sõnas teine filmiklubis osaleja, Kauro Kuik.

Pärast seanssi mängis publik filmiteemalist viktoriini. Järgmine HÕFF-i filmiklubi seanss on 28. veebruaril, mil näidatakse Frank Ozi "Väikest õuduste poodi".