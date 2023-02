HÕFF-i filmiklubi toob vaatajate ette "Väikse õuduste poe"

HÕFF-i filmiklubi veebruarikuisel linastusel jõuab publiku ette 1986. aastal valminud õuduskomöödia "Väike õuduste pood" ("Little Shop of Horrors"). Linastus toimub 28. veebruaril Haapsalu kultuurikeskuses.

"See on kindlasti üks mind enim mõjutanud filme ja absoluutne lemmik ka. Mäletan, et kui ma otsustasin selle kuskil 12 aastat tagasi pisut vastu tahtmist ära vaadata, ei suutnud ma uskuda, kui sisutihe ja naljakas ja pöörane ja ootamatu ja lihtsalt kvaliteetne see on," ütles filmirežissöör Sander Maran.

Pankroti äärel oleva lillepoe äri lööb õitsema, kui selle veidrikust müüja toob poodi oma eksootilise potitaime – paraku toitub see inimverest ja tema isu aina kasvab. 1986. aastal valminud muusikaline õuduskomöödia põhineb samanimelisel, ka Eestis lavastatud muusikalil, mille aluseks on omakorda Roger Cormani 1960. aasta film.

Kord kuus Haapsalus koos käiva HÕFF-i filmiklubi eesmärk on žanrifilmide kunsti populariseerimine ja vaatajate silmaringi laiendamine teoste kaudu, mida meie kinode repertuaarist üldjuhul ei leia. Ekraanile jõuavad filmid, mille on välja valinud Eesti filmitegijad.

Filmiklubi esimesel kohtumisel tutvustas Oskar Lehemaa filmi "Ehast koiduni".