Kumu tutvustab Winy Maasi vertikaalseid külasid

Esimesena näeb Kumus Hollandi dokumentalisti Jan Louteri filmi "Homse taeva all", mis portreteerib maailma tipparhitekti, hollandlast Winy Maasi, kes on tuntuks saanud oma nn vertikaalsete küladega, (kõrg)hoonetega, mis püüavad muuta linnakeskkonda maalähedasemaks.

"Winy Maas tahab luua hooneid inimsõbralikke hooneid

tulevikuks. Ta on leiutanud nö vertikaalse linna, mis on hetkel ainult unistus, sest see on praegu liiga kulukas, aga tulevikus on see võimalik, et on linn, mis on igas mõttes avatud ja kus on kõik segamini, erinevad stiilid ja arhitektuur," selgitas režissöör Jan Louter. "On väljakud, kohvikud, aiad, lastele mänguväljakud. Loodan, et olen veel aastate pärast ka siin, et näha sellist linnaruumi ka päriselt," jätkas ta.

Ülejäänud filmid pärinevad aga Taanist, heites pilgu nii sealsete loojate kui ka linnade hingeellu. Näiteks Hans Christian Posti film "Maailma parim" uurib Kopenhaagenit kui elamisväärset linna, kuid küsib, mis on seal elamise hind.

"Öeldakse et Kopenhaagen on maailma parim linn, kus elada. Seal on tõesti kõik väga mugav, ilus, disainitud, kõik on super. Aga kui vaatame sotsiaalseid protsesse, siis tundub et seal on päris tugevalt tegemist gentrifikatsiooniprotsessidega, mis tähendab, et tavainimene ei jõua elada kesklinnas," selgitas filmiprogrammi kuraator Mare Pedanik.

"Tal polegi sinna asja, ta tõstetakse sealt välja. Ühelt poolt on gentrifikatsioon kahe otsaga protsess, me teeme ju keskkonna paremaks, aga see jääb kättesaadavaks vähestele."