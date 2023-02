Jaanus Rohumaa aastapäeva kontserdist: oli rõhutatult hallitooniline ja lihtne

"Ma olen Eesti lavastajate ja dramaturgide liidu esimees. Renate (Keerd) ja ülejäänud 120 lavastajat ja dramaturgi on meie liidu liikmed. Seetõttu ma ei saa võtta endale kriitiku positsiooni ehk öelda hinnanguliselt, kas see kontsert tuli välja hästi või halvasti. See ei ole kategooria. Pigem võiks mõelda selle peale, mida taheti öelda ja kas see jõudis kohale," lausus Jaanus Rohumaa "Vikerhommikus".

Ise saalist kontserti jälginud Rohumaa ütles, et pole küll telepildist ülekannet näinud, kuid tema arvates jõudis sõnum kohale. Ta usub, et põhiliselt püüti mitte jätta liiga paatoslikku muljet. "See oli pisut rõhutatult must-valge või ütleme hallitooniline ja lihtne. Oli väga lihtne, mis rõhutas seda, et me oleme inimestena tegelikult kelgumäel kõik ühesugused," sõnas Rohumaa.

Rohumaa kinnitas, et vabariigi aastapäeva kontsertide põhihäälestaja, olenemata lavastajast on tegelikult muusikajuht. Tänavu jättis talle muusikalise poole pealt erakordselt hea mulje Hans Christian Aaviku viiulietteaste. Kontserdi muusikaline juht oli seekord Ingrid Roose ning Rohumaa sõnul oli Aaviku ette kantud Vivaldi "Talv" hea leid, pärast mida läks kogu kontsert ka paremini käima.

"Selle, mis Renate tegi, selle pealt on väga hea lavastajatel minna edasi järgmistel aastatel," arvas Rohumaa. Päris viit punkti ta hindeks veel ei paneks, aga nelja kindlasti.