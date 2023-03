"Preili Julie" lavastaja Kaili Viidas: naist on tihti käsitletud kui ohvrit

Karlova Teatris on saanud valmis August Strindbergi lavastus "Preili Julie". Lavastus võeti mängukavva, et tähistada näitlejanna Marika Barabanštšikova juubelit.

19. sajandil ühel jaaniööl puhkenud kirgedemäng teenri ja mõisapreili vahel on lavastaja Kaili Viidase versioonis põhijoontes autoritruu, kui arvata välja asjaolu, et 25-aastast nimitegelast kehastab temast poole vanem näitlejanna.

Marika Barabanštšikova jaoks on see juba kolmas kord sama rolliga tegeleda, kõigepealt lavakunstikoolis ja siis Ugalas.

"See on väga teistmoodi, aga ma ei oska öelda, kas parem või halvem. Noor naine on noor naine ja kogenud naine on kogenud naine. Ja sealt tulevad ka eri nüansid," kommenteeris Barabanštšikova eri eluetappidel sama rolli mängimist.

"Naist on tihtipeale käsitletud kui ohvrit, aga kui naine on 50, siis ta ei ole enam ohver," tutvustas lavastaja Viidas. "Ta leiab hoopis teised mõjutusvahendid mehega mängimiseks kui 25-aastaselt. Ja see on huvitav."

"Preili Julie" teistes osades on Agur Seim ja Maarja Johanna Mägi. Näidendi tõlkis Ülev Aaloe ning lavastustkunstnik on Iir Hermeliin.