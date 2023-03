Kanuti Gildi SAAL-is toimub laupäeval taas Made in Estonia Maraton

Made in Estonia Maraton on sel aastal 16. korda toimuv etenduskunstide lühivormide festival, mille sisu pole kureeritud. Osalemise ainuke tingimus on, et kuni 10-minutiline etteaste oleks valminud spetsiaalselt maratoni jaoks.

Igal aastal astuvad üles nii juba kogenud kui ka alles alustavad etenduskunstnikud. Sel aastal osalevad Made in Estonia Maratonil: Vaim Sarv, Kaja Kann, ENKKL, Anita Kremm, Mariann Tammaru, Rainar Aasrand, Unholy Trinity, Romet Kaljo, Vootele Vaher, Katrin Viru, Laura Kivistik, Raahel ja Kärt, Valged skorpionid vol 2, Markus Monak, Paul Beaudoin, Tõnis Pill ja Aleksander Roslin, CONRADO, Sigrid Savi, Justina Kiuršinaitė, junk eesti, Pääsu-Liis Kens ja Mia Tamme, Joosep Ehasalu ja Siim Nurklik, Alina Birjuk, 7 girls 1 cup, ETA Kompanii ja Rūta Ronja Pakalne, KOOSSEIS, Rasmus Jensen, Siim Tõniste, SK Priima, üks isiksus, Jarmo Reha, Nele Tiidelepp, Kertu Rannula, Riin Maide, Markus Vaiksoo ja Margaret Tilk, Krants, Naistantsijad, PERE, Roomet ja Indrek, Lukas Jansen ja Konrad Kendra, Liisamari Viik, ants1 jt.

Ligikaudu kuuetunnine õhtu on jagatud neljaks osaks: blackbox, videoplokk, tühi lava ning punk-plokk. Punk-plokk lisandus maratoni kavasse eelmisel aastal. Punk-plokki iseloomustab valmis lavakujundus, mille eesmärk anda impulss ruumist inspireeruvatele kunstnikele. Sel aastal loovad lavakujunduse EKA stsenograafia osakonna tudengid.

Valgus: Henry Kasch; heli: Kenn-Eerik Kannike; kujundused: Jaan Evart; dramaturg: Heneliis Notton; lavakujundus: Marto Mägi, Kadri Joala, Joel Väli (EKA Stsenograafia osakond); tehnilised lahendused: Henry Kasch, Kristiina Tang; projektijuht: Kristiina Tang; tiim: Maarja Kalmre, Eneli Järs, Priit Raud, Siim Tõniste ja Kaie Küünal.

Made in Estonia Maraton algab 11. märtsil kell 17.00 Kanuti Gildi SAAL-is ja kestab kuni etteastete lõpuni.