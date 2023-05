Kunstihoone galeriis avatakse Anita Kremmi näitus "Mina / Tema"

Kuraator Ene-Liis Semperi sõnul tegeleb Anita Kremmi projekt "Mina / Tema" empaatia ja kehalisusega. "Noor kunstnik on "kodustanud" väikese lapse kasvu silkoonist nuku ja püüab erinevate pooside ning liigutuste kaudu leida ühisosa, mis teda/meid kunstliku kehaga seoks. Empaatiat küsitletakse selles töös nii otseses ehk hoolitsus "väikese keha" eest kui pööratud, inimsuse tumedamate kihtideni ulatuvas kontekstis. Kui sügav on meie isiklikust kehamälust tõukuv äratundmine ning sellega kaasnevad tungid ja tundmused?

Projekti tulemuseks on täismahuline fotoseeria ja videodokumentatsioon protsessist."

Performance "Mina / Tema" esietendus Helsingis Myymälä2 galeriis performance- ja kunstinädala "SevenOfSeven" raames ning on osa kogumikust "Quantum Critic 2023".

Performance "Mina / Tema" toimub Kunstihoone Galeriis kahel korral: 9. mail kell 19:30 ja 11. mail kell 19:30.

Näitus on osa kunstisündmuste seeriast "Porno", mis toimub Kunstihoone Galeriis 18.03-19.05.2023.