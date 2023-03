Kaspar Viilup: "Viimases vahipostis" on rohkem hinge kui väikestes trillerites tavaliselt

Peatselt nii Eestis kui Suurbritannias kinolinale jõudev "Viimane vahipost" filmiti 2021. aasta sügisel Tallinnas, kuid Tanel Toomi jaoks algas teekond selle filmiga juba 2010. aastal ning pidi olema tema esimene täispikk film.

"Algne plaan oli ikkagi see, et see film sünnib enne "Tõde ja õigust", aga siis hakkas lähenema EV100 ja sai selgeks, et me ei jõua seda varem ära teha. Panin selle filmi riiulile puhkama ja ootama, siis keskendusin täielikult "Tõele ja õigusele". Sel hetkel ei saa mitme asjaga tegelda. Aga "Tõde ja õigus" sai valmis, siis äratasin selle projekti uuesti ellu ja liikusime edasi sealt, kus pooleli jäime," rääkis Toom "Aktuaalsele kaamerale".

Vaadates "Viimast vahiposti", mis ingliskeelne ja välismaiste näitlejatega, ei tasu karta, et Toom nüüd vaid välismaiseid projekte ette võtab.

"Minu ambitsioon on täpselt sama palju ka eesti, suure tähega Eesti filme ja eestikeelseid filme teha. Aga muidugi ma režissöörina tahangi erinevaid projekte teha, ma peangi tegema erinevaid asju, et hoida ennast värskena."

Filmikriitik Kaspar Viilupi sõnul on oluline eesti vaatajale märkida, et Toomi uus film pole "Tõde ja õigus" ega üritagi seda olla. "Viimase vahiposti" teeb tema jaoks eriliseks just see, et taolisi kammertrillereid enam nii palju suurel ekraanil ei kohta.

"Me oleme harjunud selliseid kammertrillereid nüüdseks nägema Netflixis, voogedastustes, neid tuleb söögi alla ja söögi peale iga päev, üle päeva. Me ei oska neid hinnata, aga Tanel on pannud sinna rohkem hinge sisse. Rohkem kui sellistes väikestes trillerites näeme. Seega kui vähegi võimalus, vaadake seda kinos. Tihti sedalaadi filme enam kinos ei näe."