Ivo Felt: mõtlesime vahepeal isegi, et "Viimast vahiposti" võiks teha keegi teine

Sel nädalal jõuab kinodesse Tanel Toomi värske mängufilm "Viimane vahipost". Produtsent Ivo Felt kinnitas kultuurisaates "OP", et oli hetki, kui nad kaalusid isegi, et ei tee seda filmi.

Ivo Feldi sõnul on "Viimane vahipost" tema jaoks väga eriline film, kuna see on nii enne valmimist läbinud kohutavalt keerulise tee. "Selle finantseerimine oli meeletult raske ning see on kestnud pikki aastaid, 12-13 aastat kuluks selleks, kuni film lõpuks ekraanile jõudis."

Felt rõhutas ka, et "Viimane vahipost" pidanuks olema ka Tanel Toomi esimene film, aga vahepeal valmis "Tõde ja õigus". "See tegi ka selle kohutavalt imelikuks, vahepeal isegi mõtlesime, et me ei teegi seda filmi, oli ka mõte, et seda võiks teha keegi teine," mainis ta.

"Ta erineb tavalisest eesti filmist, siin on mingi angloameerika touch juures, see on kohutavalt põnev," tõdes Felt ja mainis, et ta pole kunagi varem midagi sellist teinud. "Esialgu pidi see olema väga konkreetne žanrifilm olema, aga aja jooksul on see muutunud, nüüd on see liikunud rohkem draama suunas."

"Tanel Toomil on üks fenomenaalne omadus, mida kõigil režissööridel ei ole, et ta tunneb iga filmitegemise igat etappi peensuseni, ta kirjutab stsenaariumi, aga võib ka kujundada filmi plakatit, ta võib teha videoefekte, monteerida heli ja juhendada näitlejaid," mainis Felt ja ütles, et see ei pea nii ilmtingimata olema. "Aga Taneli teadmised filmitegemisest ja süvenemine on täiesti enneolematud."