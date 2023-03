Tanel Toom: enda töödega on alati armastuse-vihkamise suhe

Režissöör Tanel Toom, kelle lavastatud "Viimane vahipost" ("Last Sentinel") jookseb praegu kinodes, tunnistas, et enda töödega on tal alati olnud armastuse-vihkamise suhe. Ka siis, kui film on juba kinno jõudnud, tekivad mõtted, kus ja mida võinuks teistmoodi teha. Aga see ei tähenda alati, et nii saanuks filmi ka paremaks teha.

Ulmetriller "Viimane vahipost" sai üles võetud sügisesel Läänemerel, mis Toomi sõnul ei olnud üldse mõnus.

"Tundub jube lihtne. Ega me ei läinud ka üldse avamerele, me tegime seda siinsamas lahes, kuskil Stroomi ranna läheduses Meeruse sadamas, aga sellegipoolest. Sa ei näe või ei oska seda ette kujutada, kuidas septembris iga päevaga see ilm muutub aina hullemaks ja ilmateadet ei saa usaldada. Seal saab iga päev mingit nalja kas taevast või merelt. Tulevikus pead siis võitlema sellega."

Rääkides sellest, kas Toom on ise lõpuni rahul selle versiooniga, mis praegu kinodes jookseb, sõnas ta, et see on üks valus küsimus, sest enda töödega on alati armastuse-vihkamise suhe.

"Alati on midagi, mida tahaksid teistmoodi teha või veel muuta. Aga ühel hetkel on see, et see ei tähenda, et sa seda nüüd paremaks teeksid. Sa võid ka midagi nässu keerata," tunnistas ta.

"Kui sa istud selle asja otsas nii pikka aega, siis ühel hetkel sul enda jaoks muutuvad mingid asjad igavaks ja sa hakkad rumalusi tegema ning muutma asju, mis tegelikult toimivad."