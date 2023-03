Tallinnas esineb Eurovisiooni lauluvõistluse võitja Kalush Orchestra

Lisaks Kalush Orchestrale astuvad selleaastasel kontserdil üles Stefan ja Tanel Padar. Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviovi sõnul on kõik kolm esinejat aidanud hoida Euroopa väärtusi.

"Euroopa päeval tähistame Euroopa ühtsust ja rahu. Väärtuseid, mille hind ehk hindamatus on meile eriti teravalt selgeks saanud Venemaa vallandatud agressioonisõja kontekstis. Seepärast on mul erakordselt hea meel, et sel aastal tähistame Euroopa päeva Islandi väljakul koos Kalush Orchestraga, kes on saanud Ukraina sitkuse ja visaduse sümboliks," ütles Vseviov.

Eelmisel aastal astusid Euroopa päeva kontserdil välisministeeriumi ees üles N Nublu, Gameboy Tetris, Svjata Vatra ja Rute Trochynskyi ning Metsatöll.

Esimene kontsert toimus 1998. aastal ja eelmisel aastal traditsioon taaselustati.

Euroopa päevaga tähistatakse igal aastal 9. mail rahu ja ühtsust Euroopas. See päev märgib ajaloolise Schumani deklaratsiooni aastapäeva. Deklaratsioonis esitati tema idee uut liiki poliitilise koostöö kohta Euroopas, mis muudaks sõja Euroopa rahvaste vahel mõeldamatuks. Schumani ettepanekut loetakse praeguse Euroopa Liidu alguseks.