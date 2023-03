Vaegkuuljatele subtiitrite loomine jääb sageli aja- ja rahanappuse taha

Eesti Puuetega Inimeste Koda tegi pöördumise kultuuriministeeriumile, viidates vaegkuuljate murele, et Eesti kinodes puuduvad kodumaistel filmidel sageli eestikeelsed tiitrid. Kuigi filmitootjate jaoks on see üha enam prioriteet, jääb asi vahel siiski aja- ja rahanappuse taha.

Vaegkuuljaid on Eestis täna ligi 200 000. Eesti vaegkuuljate liidu esinaise Külliki Bode sõnul on kinos tihti inglise- ja venekeelsed subtiitrid, kuid eestikeelsete subtiitritega seansse kodumaistele filmidele tihti ei näe ning seetõttu jääb paljudel uus Eesti film suurel linal nägemata.

"Tavaliselt tehakse eestikeelsetele filmidele vaegkuuljate subtriitrid siis, kui nad on EFI-lt saanud tootmistoetust, siis on neil kohustus teha ka vaegkuuljate subtriitrid. Aga need subtiitrid ei jõua kinodesse," tõdes Eesti vaegkuuljate liidu esinaine Külliki Bode.

"Need jõuavad heal juhul poole aasta pärast kas DVD peale või filmilaenutustesse, või kui hästi läheb, siis on ETV ja ETV2s eetris ja seal saab valida neid subtiitreid. Aga kui on Kanal 2 või TV3, siis ei näe. Igatahes on see diskrimineeriv, et me peame ootama ja võib-olla saame, võib-olla ei saa seda eestikeelset filmi vaadata."

Tänasest kinokavast Eesti suurimas kinoketis Apollo leiab eestikeelsete subtiitridega linastusi vaid ühele kodumaisele filmile "Suvitajad", mille tootmisel osales ka Apollo Productions. Produtsent Tanel Tatter tõdes, et kuigi vaegkuuljatele subtiitrite loomine on Apollo Productionsi jaoks üha enam prioriteet, jääb asi vahel siiski aja- ja rahanappuse taha.

"Saatan on alati detailides. Filmitootmise puhul on detaile, mida filmitegija peab tähele panema, meeletus koguses. Meie tootmise juures hakkab see muutuma selleks, et see on põhimõte, mida järgime," selgitas Tatter.

"Samas peab arvestama seda, et filmitootmine on kallis ja kõik on kulu, ja see, kui keegi nõuab lisakulutusi, kuigi filmieelarved lõppevad kirurgilise täpsusega ära ja raha rohkem juurde ei tule ... siis tuleb kinoaken, millele loota. Kahjuks on jah nii, et see võib kaduda detailirohkusesse."