Vaata Anna Hintsi eelmist lühidokumentaali "Homme saabub paradiis"

Anna Hintsi auhinnatud dokfilm "Savvusanna sõsarad" alustas möödunud nädalal oma kinolevi, aga seejuures tasub meenutada ka režissööri varasemaid töid. 2021. aastal valmis "Eesti lugude" raames lühidokumentaal "Homme saabub paradiis", mida on võimalik vaadata kultuuriportaalist.

"Homme saabub paradiis" räägib loo emadest, kes on otsustanud keskkonna ja oma laste tuleviku päästmiseks oma peredele toitu hankida kaubanduskeskuste prügikastidest. Film toob vaatajani viise, kuidas kastist välja mõeldes ning sissejuurdunud tarbimisahelat murdes on võimalik teha suuremaid samme iseenda ja oma perekonna ökoloogilise jalajälje vähendamiseks.

Film linastus mitmete tunnustatud filmifestivalide programmis, rahvusvahelisel haridusfilmide festivalil ning Armastuse ja Anarhia festivalil Soomes, MakeDoxil Põhja-Makedoonias, Jihlava rahvusvahelise dokumentaalfilmide festivali filmiturul Tšehhis, samuti jõudis film Hot Docsi lühifilmide programmi.

Režissöör on Anna Hints, operaator Erik Põllumaa, helikunstnik Ekke Västrik, helilooja Ann Reimann, monteerija Marion Koppel ja produtsentideks Evelin Penttilä ja Johanna Maria Paulson. Filmi on tootnud Stellar Film. Film on valminud "Eesti lood" sarjas.