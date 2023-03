Anna Hintsi "Savvusanna sõsarad" kogus avanädalavahetusel üle 4500 kinokülastuse

Filmilevitaja Katre Valgma sõnul kinnitab "Savvusanna sõsaratele" tulemus filmi kinopotentsiaali. "Avanädalavahetuse tulemus ületab väga eduka loodusdokumentaalfilmi "Tuulte tahutud maa" vaatajate arvu. "Savvusanna sõsarad" jõudis kolmandale positsioonile Ott Tänaku ja Fred Jüssi portreefilmide järel. On rõõm tõdeda, et publik on filmi juba esimestest seanssidest alates omaks võtnud, paljud seansid olid juba ette välja müüdud, mistõttu usume, et film püsib tipus pikemat aega," lisas Valgma.

Produtsent Marianne Ostrat on õnnelik, et "Savvusanna sõsarad" on leidnud ühiskonnas palju vastukaja. "Kuna film tekitab niivõrd suuri emotsioone ja diskussioone, siis võtame endale südameasjaks käesoleval nädalal veel võimalikult palju Eesti kinopublikuga kohtuda. Seejärel sõidame Reykjavíki, et koos meie sealse kaasprodutsendi, helilooja ja helirežissööriga Stockfish Film Festivalil tähistada "Savvusanna sõsarate" Islandi esilinastust."

"Seejärel lendame filmiga Aasia esilinastusele Hongkongi rahvusvahelisele filmifestivalile, mille võistlusprogrammis on meil esimene võimalus teenida Oscari kvalifikatsioon," ütles Ostrat ja lisas, et peale Hongkongi suundub filmitiim teistkordselt USAsse, kus ootab ees California esilinastus San Francisco filmifestivali võistlusprogrammis. "Sügisest jõuab film kinolevisse rohkem kui 20 riigis."

Nädalavahetuse populaarseim film Eesti kinolevis oli aga "John Wick 4", mis kogus 13 557 külastust. Endiselt hoiavad oma kohta tabelis ka Tanel Toomi "Viimane vahipost (kokku 11 154 külastust), Mart Kivastiku "Taevatrepp" (kokku 24 591 külastust) ja "Suvitajad" (kokku 97 988 külastust).