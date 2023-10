Portreefilmide konkurss ootab filmiprojekte märgilistest eestlastest

Eesti Rahvusringhääling koostöös Eesti Filmi Instituudi ja Eesti Kultuurkapitaliga on taas välja kuulutanud portreefilmide konkursi. Projektide esitamise tähtaeg on 10. jaanuar 2024.

Portreelugude konkursile oodatakse filmiprojekte, mille keskmes on Eesti kultuuriloos märgilised inimesed. Plaanitavad filmid võivad portreteerida juba laiapindse kogemusega tegijaid kui ka noori talente, kelle tegemised on kõnekad oma ajas ja ruumis. Portreefilmidega soovitakse peegeldada erinevaid valdkondi, oodatud on ideed nii teatri- ja kinomaailmast, spordist, teadusest, kirjandusest, meelelahutusest kui ka kultuuri äärealadelt.

ETV ja ETV2 peatoimetaja Urmas Oru sõnul annavad portreefilmid võimaluse tuua laia vaatajaskonna ette lood, mis avavad tuntud eestlaste tegemisi ja mõttemaailma. "Iga portreefilm on ainulaadne lugu, nii filmi tegija kui ka peategelase vaates. Portreefilmidest on kujunenud oluline osa Eesti kultuuriloost, mis kõnetab nii kinolinal kui tele-ekraanil vaadates ning arhiivina talletatuna jäädvustab laiemalt meie kultuuriruumi."

Konkursile oodatakse nii klassikalise portreefilmi kui ka žanrite piire kompavaid ideid. Sama oluline nagu on portreteeritava isiksus, on ka loo jutustamise viis ja vorm. Valmivad filmid võivad peegeldada inimese elukaart täies pikkuses või keskenduda hoopis üksikutele erilistele peatükkidele. Portreefilmi pikkus on 55–58 minutit.

Konkursil võivad kandideerida kõik Eestis asutatud juriidilised isikud, kelle põhitegevusala on filmide tootmine.

Ideid hindab ERR-i, EFI ja Kultuurkapitali esindajatest ning sõltumatust kultuurivaldkonna eksperdist koosnev žürii. Arvesse võetakse nii valmiva filmi ideed, sisu kui ka teostatavust. Žürii valib välja kuni neli ideed. Eelarve ühe filmi kohta on 42 000 eurot. Dokumentaalfilmide tootmist rahastavad Eesti Rahvusringhääling, Eesti Filmi Instituut ja Eesti Kultuurkapital. Uusi filme esitletakse esmalt kinos ning seejärel jõuavad need ERR-i telekanalite ekraanile.