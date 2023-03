Ergo Kulla "Suvitajad" ületas 100 000 kinokülastaja piiri

Ergo Kulla "Suvitajad" on järjekorras 13. taasiseseisvunud Eestis valminud film, mis on ületanud kinodes 100 000 külastaja piiri.

Produtsent Kristian Taska jaoks on "Suvitajad" juba kaheksas film, mida on kinos vaadanud üle 100 000 inimese. "Selline sündmus on alati eriline, seda enam, et väikses Eestis õnnestub see verstapost saavutada vaid väga vähestel filmidel," sõnas Taska.

"Suvitajad" on "Talve", "Soo" ja "Jahihooaja" taga seisva meeskonna värskeim linateos. Filmi režissöör on Ergo Kuld, stsenarist Martin Algus, produtsendid Kristian Taska, Tanel Tatter ja Veiko Esken. Heliloojad on Hendrik Sal-Saller ja Erko Laurimaa. Filmi toodavad Taska Film, Kassikuld ja Apollo Film Productions.