Eestis valmib esimene Mustermaja süsteemis projekteeritud hoone

Mullu kevadel alustas EKA koostööd Elektrileviga, et projekteerida madala süsiniku jalajäljega, modulaarne, tehases toodetav ja ringmajanduslikke põhimõtteid järgiv puidust õppehoone, kasutades EKA-s arendatavat Mustermaja projekteerimissüsteemi. Ehitushanke võitjaks osutus Estnor OÜ, kelle juhtimisel valmib esimene Mustermaja Kiili vallas 2024. aastal.

Hoone tootja Estnor OÜ esindaja Airon Voolaid loodab, et Elektrilevi koolituskeskuse projekt saab olema näidis sellest, kuidas on võimalik loodust säästvalt ilusaid ja esinduslike hooneid ehitada. "Tänapäeva raiskamiskultuuri kõrval on värskendav näha sellise pilootprojekti sündimist, mis kindlasti kannab endast väga palju väärtust mitte ainult koolituskeskuse projektis, vaid laialdasemalt ka teistes tuleviku projektides," lausus Voolaid.

Voolaid usub, et Mustermaja kontseptsiooni hakatakse tulevikus erinevat tüüpi hoonete ehitamisel aina rohkem järgima. Seda põhjusel, et nii saab hooneid kerge vaevaga suurendada, vähendada või uude asukohta teisaldada ilma, et hoone rahaline ja kvalitatiivne väärtus langeks.

Elektrilevi juhatuse liikme Rasmus Armase sõnul otsustati uudse ruumilahenduse kasuks, sest innovatsiooni eesmärki kannab ka õppehoone ise. "Ühel hetkel olime valiku ees, kas tellida järjekordne tavaline võtmed-kätte lahendus või otsida midagi erilist, ühiskonnale väärtust loovat lahendust. Otsingute käigus kohtusime EKA-ga ja nad tutvustasid alles arendusjärgus olevat Mustermaja kontseptsiooni," selgitas juhatuse liige.

EKA vanemteadur ja Mustermaja arendusprojekti juht Renee Puusepp loodab, et koolituskeskusest saab teed rajav näide, kuidas teadus ja innovatsioon aitavad avalikul sektoril jätkusuutlikult ja nutikalt ehitada. "Elektrilevi hoone projekteerimine ja hankesse jõudmine oli tõeline töövõit, mille taga seisis terve tiim arhitekte, insenere ja tehaselise ehituse eksperte," sõnas ta.

Mustermaja kontseptsiooni soovib kasutusele võtta ka Tallinna linn uute lasteaedade rajamiseks 2025. aastal.

Puitarhitektuuri Kompetentsikeskus PAKK on EKA Arhitektuuriteaduskonna eraldiseisev uurimiskeskus, mis seob teadus-, ja õppetegevuse uute projekteerimismeetodite, elukeskkonna ja tootearendusega, tuues kokku tudengid, erialaspetsialistid, teadlased ja tellijad nii avalikust kui ka erasektorist.