Selgusid Värske Rõhu aastapreemiate laureaadid

"Hea meel on tõdeda, et väga suur osa 2022. aastal ajakirjas ilmunud tekstidest on jätkuvalt ajakohased - valutavad südant keskkonna, ebavõrdsuse ja vaimse tervise pärast, samas leidub ka tekste, kus isiklik kogemus muutub kirjanduslikus vormis üldmõistetavaks. Värske Rõhu aastapreemiate jagamine on ennekõike võimalus tänada meie autoreid ja loomulikult lugejaid," sõnab ajakirja peatoimetaja Hanna Linda Korp.

Luulekategoorias pälvis auhinna Susanna Mett (Värske Rõhk nr 75), proosakategoorias sai esikoha Heneliis Notton lühijutuga "trofee.ee" (Värske Rõhk nr 80), kriitikapreemia pälvis Johanna Rannik Anna Kaare ja Sanna Kartau luulekogude arvustuste eest (Värske Rõhk nr 75 ja 78) ning vabaauhinna sai Kaarel Viljaste kohvikupäevik (Värske Rõhk nr 80).

Lisaks laureaatidele astusid aastapreemiate jagamisel üles ka luuletaja Tõnis Vilu ja muusik Markus Lehtsalu.