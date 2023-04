Artrovert galeriis avati Mihkel Ilusa maaliseeria "Käega kõigel löö, jäta maha kõik"

Tallinnas Nõmmel asuvas Artrovert galeriis on väljas Mihkel Ilusa uus maaliseeria "Käega kõigel löö, jäta maha kõik".

Galeristi Siim Raie sõnul sobib Mihkel Ilusa kevadine näitus hästi kokku Artrovert galerii missiooniga, milleks on viia kaasaegne eesti kunst Eestimaa kodudesse. Autovärvidega valminud Ilusa maalid mängivad värvi ja vormiga, tuues tavapärasesse kandilisse ruumi liikuvust ja dünaamikat.

"Tema tööd sõna otseses mõttes peegeldavad sind," rääkis Raie uuest näitusest, lisades, et osades Ilusa töödes näeb külastaja paratamatult iseennast. "Selles osas on Ilusa näitus totaalne kaasaegne kunst, et ta tööd peegeldavad sind ja seda, mis su ümber toimub. Nad peegeldavad isegi seda aastaaega."