Galerii: Mihkel Ilus ja ungari kunstnik Árpád Forgó avasid Leedus ühisnäituse

Mai alguses avati Leedus Klaipeda kultuuri- ja kommunikatsioonikeskuses Mihkel Ilusa ja ungari kunstniku Árpád Forgó ühisnäitus "Up to a Point".

Näituse läbivaks ideeks on materjali piiride otsingud ja tõlgendamise võimalused. Mõlemad kunstnikud tegelevad oma loomingus korduvate rütmiliste mustritega, katsetades sama idee taotlemist erinevate variatsioonidega või luues kompositsioone objektidest ja määratletud moodulitest. Mõnda näitusel esitletud teost võib pidada avatuks või lõpmatuks loomeks, mida vaataja saab vaagida või mõtetes edasi ehitada.

Mõlemad kunstnikud töötavad geomeetria ja minimalismi väljal, luues kompositsioone, struktuure ja skulpturaalseid teoseid. Näitusel olevad tööd on kunstnike järjepidevate katsete tulemused viimastest aastatest. Nad jätkavad materjalide piiride ja tõlgenduste otsimist, mis avalduvad väga erinevate visuaalsete tulemustena.

"Up to a Point" on Ilusa ja Forgó esimene ühisnäitus.

Näituse kuraator on ungari kuraator Gabor Pinter. Näitus jääb avatuks 7. juulini.