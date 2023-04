Haapsalu vanamuusikafestival kuulutas välja juubelifestivali programmi

Sel suvel 30. juubelit tähistava festivali eripäraks on rahvusvahelised projektid, mis toovad kokku mitme riigi muusikud. Nii näiteks on avakontserdi üks solistidest Saksa tenor Benjamin Glaubitz, kelle kõrval soleerivad ka kodumaised lauljad Alvar Tiisler ning Maria Valdmaa.

Festivali barokkorkestrit juhatab Toomas Siitan ning orkestri esiviiul on Aureliusz Goliński, Poola orkestri Arte dei Suonatori juht ja õppejõud. Festivalil astub üles ka ansambel Floridante, kes koos nyckelharpa-virtuoosi Marco Ambrosiniga toob lavale Eesti sugemetega barokikava.

Eesti päritolu lautomängija Kristiina Watt on oma ansamblipartneriks palunud Lepizigi Bachi konkursi võitja, Bulgaaria viiuldaja Sophia Prodanova. Briti kontratenor Iestyn Davies ja ansambel Jupiter esitavad kava Händeli oratooriumiaariatest, Belgia ansambel Graindelavoix astub lavale kavaga "Josquin the undead" ja Soome klavessiinivirtuoos Aapo Häkkinen esitab Haapsalus J. S. Bacho "Fuugakunsti".

Sel aastal toimub esimest korda festivaliga paralleelselt ka varajase muusika noortelaager, mille osalejate lõppkontserdil saab publik kuulata soolonumbreid ja kammeransambleid.

Festivali tegevjuht Saale Fischer sõnas, et eelkõige püütakse korraldada festivali, millega korraldajad ise rahule jäävad. "Seni pole kõhutunne alt vedanud ning viimaste aastatega on meile tekkinud mõnus püsipublik, keda on näha sumedalt suvises Haapsalus väikeste grupikestena kontserdilt kontserdile ja kohvikust kohvikusse kulgemas," tõi ta välja.

"Selline sulnis väikses linnas ühisolemine, mis toidab nii vaimu kui ka hinge ja kõhtu, iseloomustabki Haapsalu vanamuusikafestivali kõige enam," lausus Fischer.